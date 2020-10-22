- Все ждали дебюта. Хорошо, что он получился именно таким. Гасперини тренер опытный, он чувствует, когда надо. Просто доверяем ему и все, ждем своего шанса. Леша работает дальше. Семья, мама - все счастливы. Леша чувствует себя нормально, никакой эйфории. Рад, доволен. Гол получился породистым, - передает слова Шпинева Sport24.
Российский полузащитник Алексей Миранчук дебютировал за свою новую команду в матче первого тура Лиги чемпионов "Мидтьюлланн" - "Аталанта". На 80 минуте при счете 3:0 в пользу итальянского клуба Алексей вышел на замену, и уже через 9 минут забил свой первый гол за новый клуб, закрутив мяч в левую "девятку" красивым ударом от линии штрафной. Мяч Миранчука установил окончательный счет матча - "Аталанта" победила 4:0 и вышла на первое место в группе ЛЧ, обойдя "Ливерпуль" по разнице голов. Следующая игра "Богини" состоится 24 октября, когда в рамках 5 тура Серии A в Бергамо состоится ее матч с "Сампдорией".
Агент Миранчука Шпинев: хорошо, что дебют Алексея в "Аталанте" получился именно таким
Агент полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал первый матч своего клиента за итальянскую "Аталанту".
Фото: Getty Images
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