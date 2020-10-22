Агент Миранчука Шпинев: хорошо, что дебют Алексея в "Аталанте" получился именно таким

Агент полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал первый матч своего клиента за итальянскую "Аталанту".

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