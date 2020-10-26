"Я изначально не считал, что "Брюгге" является аутсайдером нашей группы. Этот клуб хорошо известный в Европе. Плохо, что мы проиграли, никто с этим не спорит. Однако нам еще предстоит ответный матч с "Брюгге", в котором будем бороться за победу", - сказал Семак.
В матче первого тура Лиги чемпионов команда Семака на своем поле проиграла "Брюгге" со счетом 1:2.
Во втором туре "Зенит" на выезде сыграет с дортмундской "Боруссией". Встреча состоится 28 октября и начнется в 23:00 мск.
Дортмундская команда стартовала в этом сезоне Лиги чемпионов с поражения от "Лацио" со счетом 1:3.
Источник: "ДП"
Семак заявил, что изначально не считал "Брюгге" аутсайдером группы
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поджелился своим мнением о сопернике по группе Лиги чемпионов "Брюгге".
Фото: ФК "Зенит"
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