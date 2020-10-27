Хорват получил травму в концовке первого тайма. Он держался за заднюю поверхность бедра.
Чорлука был заменен в перерыве. Вместо него в игру вступил сербский защитник Слободан Райкович.
В матче "Локомотив" - "Бавария" идет второй тайм, впереди гости со счетом 1:0.
Чорлука получил повреждение в матче с "Баварией"
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука не смог доиграть матч с "Баварией" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
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