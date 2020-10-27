Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит матч "Ювентус" - "Барселона"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не сможет помочь туринскому клубу в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ с "Барселоной".
Фото: ФК "Ювентус"
Сегодня, 27 октября, Роналду сдал новый тест на коронавирус, который дал положительный результат. О заболевании португальца COVID-19 стало известно 13 октября. С тех пор он находится в самоизоляции.

Напомним, что встреча "Ювентуса" и "Барселоны" состоится завтра, 28 октября, на "Альянц Арене" в Турине. Начало матча - в 23:00 по Москве.

Источник: Goal

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Теги: Коронавирус Роналду Ювентус Барселона
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