Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит матч "Ювентус" - "Барселона"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не сможет помочь туринскому клубу в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ с "Барселоной".

Фото: ФК "Ювентус"

Сегодня, 27 октября, Роналду сдал новый тест на коронавирус, который дал положительный результат. О заболевании португальца COVID-19 стало известно 13 октября. С тех пор он находится в самоизоляции.



Напомним, что встреча "Ювентуса" и "Барселоны" состоится завтра, 28 октября, на "Альянц Арене" в Турине. Начало матча - в 23:00 по Москве.



Источник: Goal