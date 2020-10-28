"Россия здесь не участник". Валуев — о том, что не все игроки "Краснодара" присоединились к движению BlackLivesMatter

Бывший боксер Николай Валуев прокомментировал тот факт, что не все игроки "Краснодара" присоединились к движению #BlackLivesMatter и не встали на колено в матче с "Челси" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: "твиттер" Futebol no Mundo