"Россия здесь не участник". Валуев — о том, что не все игроки "Краснодара" присоединились к движению BlackLivesMatter

Бывший боксер Николай Валуев прокомментировал тот факт, что не все игроки "Краснодара" присоединились к движению #BlackLivesMatter и не встали на колено в матче с "Челси" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: "твиттер" Futebol no Mundo
"Я не понимаю с какого перепуга на колено-то встают? Значит, психология толпы их как-то завлекает. И надо сделать вывод, что психология толпы на тех, кто не встал на колено, не влияет. Это похвально! У человека есть свое мнение.

А поддерживать или не поддерживать… Эта история проблемы определенного государства, которое решило проецировать ее на весь мир. Россия здесь не участник процесса", - приводит слова Валуева Sport24.

Напомним, что перед стартовым свистком матча "Краснодар" - "Челси" арбитры и все футболисты лондонского клуба встали на колено, присоединившись к движению #BlackLivesMatter, но не все игроки российской команды поддержали их.

В эти минуты идет второй тайм встречи "Краснодар" - "Челси". Впереди гости со счетом 1:0.

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Теги: Краснодар Челси Валуев
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