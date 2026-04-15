В "Акроне" высказались о роли Дзюбы в команде

Константин Клюшев оценил роль Артёма Дзюбы в "Акроне" и его перспективы после завершения карьеры.
Фото: ФК "Акрон"
Гендиректор тольяттинского клуба отметил влияние форварда на команду, подчеркнув его лидерские качества и авторитет в коллективе.

- Дзюба помогает тренерскому штабу, ведёт молодых футболистов за собой, так как он обладает необходимым футбольным авторитетом. После завершения карьеры его можно представить в любой роли. То, что он большой человек, - это 100 процентов, - передаёт слова Клюшева "Матч ТВ".

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Дзюба принял участие в 22 встречах. На его счету семь забитых мячей и пять результативных передач.

"Акрон" занимает 12-е место в таблице, имея 22 очка. В следующем туре команда сыграет на выезде с "Рубином" 18 апреля.

