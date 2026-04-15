Рожков ответил, согласился бы он перейти в европейский середняк

"Далер — очень опытный футболист. То, что он поиграл во Франции, говорит о его уровне. Видно, что у него присутствуют игровые качества, которых нет у многих полузащитников в РПЛ.
Рискнул бы я поехать в условный "Гавр", как Кузяев? Конечно, готов всем рискнуть и поехать в не самые большие клубы из топ-5 лиг. Там можно показать себя", — отметил Рожков в разговоре с "Чемпионатом".
В текущем сезоне Илья Рожков провёл за "Рубин" 30 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отметился 2 голевыми передачами. Контракт футболиста с казанцами рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 5 млн евро.