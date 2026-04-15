Лукаку может быть отстранён от тренировок с основой "Наполи"

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку может быть выведен из основного состава итальянского "Наполи" до конца сезона 2025/2026.

Напомним, что в марте Лукаку самовольно покинул расположение сборной Бельгии и решил остаться в родном городе Антверпен, чтобы залечить воспаление тазобедренного сустава. Это не понравилось клубу, и 7 апреля спортивный директор "Наполи" Джованни Манна сообщил, что в отношении Ромелу могут быть приняты меры дисциплинарного характера.



Руководство неаполитанцев готово дать Лукаку последний шанс оправдаться по итогам беседы с Манной, а также с главным тренером команды Антонио Конте. Если переговоры не увенчаются успехом, форвард будет выведен из основного состава "Наполи" и отстранён от тренировок с первой командой до конца текущего сезона.



На данный момент Лукаку в сезоне 2025/26 провёл за "Наполи" всего 7 матчей, в которых забил один мяч. Старт сезона бельгиец пропустил из-за травмы подколенного сухожилия. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 12 млн евро.