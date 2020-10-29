Мората забил три мяча в ворота "Барселоны", но все они были отменены. На гол игрока поставил Черданцев
Нападающий "Ювентуса" Альваро Мората стал главным неудачником матчей 2-го тура группового этапа ЛЧ.
Фото: "Двадцатый век Фокс СНГ"
В матче туринцев с "Барселоной" испанец трижды поразил ворота каталонской команды, однако все три гола были отменены из-за офсайда после просмотра VAR. Отметим, что на гол нападающего поставил комментатор Георгий Черданцев, известный тем, что его прогнозы зачастую не сбываются.
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