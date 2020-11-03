"Отмечу, что "Краснодар" хорошо построен. Коллектив очень сплоченный, игроки высокого уровня, несмотря на не самый удачный старт в РПЛ. Люди иногда не получают должного результата.
Лига чемпионов - это турнир, где нужно приложить максимум усилий для достижения нужного результата. Не всегда добиваемся результата, но сделаем выводы и улучшим результат", - сказал Лопетеги.
Матч "Севилья" - "Краснодар" состоится 4 ноября. Начало - в 23:00 мск.
После двух туров Лиги чемпионов команда Лопетеги занимает второе место в группе Е, набрав четыре очка. "Краснодар" идет на третьей позиции, имея в своем активе одно очко.
Источник: "СЭ"
Лопетеги: "Краснодар" хорошо построен, имеет игроков высокого уровня
Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Краснодаром".
Фото: AS
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