В "Локомотиве" отреагировали на перевод "Атлетико" фамилии Черный, как Негро

Lads @atletienglish, please don’t use Google Translate next time?#LokoAtleti | #UCL pic.twitter.com/gvER2d5vs2— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) November 3, 2020
"Ребята, "Атлетико", пожалуйста, в следующий раз не пользуйтесь Google Translate", — написала пресс-служба "Локомотива" в своем "твиттере".
Напомним, что встреча "Локомотива" и "Атлетико" состоится сегодня, 3 ноября, в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 20:55 по Москве на "РЖД Арене".
Источник: "твиттер" ФК "Локомотив"