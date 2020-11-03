Райкович в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Атлетико" Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико". View this post on Instagram Наш стартовый состав на матч с «Атлетико» ? #UCL / #ЛокоАтлетико / #ЛигаЧемпионов A post shared by Футбольныи? клуб «Локомотив» (@fclokomotiv) on Nov 3, 2020 at 8:44am PST Напомним, что после 2-х туров ЛЧ в активе у "Локо" 1 очко, а у "матрасников" - 3. Их встреча начнется в 20:55 по Москве на "РЖД Арене". Источник: "инстаграм" ФК "Локомотив" Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 19:50 Опубликовал: Андрей Бабич Теги: Локомотив Атлетико Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 100 1 2 3 4 5