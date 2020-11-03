"Мы смотрели матчи "Зенита" вчера и сегодня, много узнали о команде. Постараемся выиграть и привезти три очка домой", - сказал Милинкович-Савич.
Встреча "Зенит" - "Лацио" пройдет 4 ноября. Начало - в 20:55 мск.
После двух туров римская команда занимает первое место в группе F, набрав 4 очка.
Источник: "СЭ"
Милинкович-Савич: постараемся обыграть "Зенит" и привезти три очка домой
Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа с "Зенитом".
Фото: ФК "Лацио"
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