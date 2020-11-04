Дебютант группового раунда "Краснодар" достойно выглядит в сложной группе - команда привезла ничью с выезда во Францию (1:1 с "Ренном") и неплохо смотрелась в матче с "Челси", хоть это и не отразилось на итоговом результате (0:4). После двух стартовых туров "быки" набрали 1 очко и делят третье место с "Ренном", обходя его за счет гостевого гола в личной встрече. Лидеры группы - "Севилья" и "Челси" набрали по 4 очка и находятся на расстоянии всего лишь одной победы.
"Краснодар" испытывает проблемы с составом - клуб преследуют болезни и травмы. В Испанию не полетел Реми Кабелла, едва восстановились и еще не готовы на 100% Вандерсон и Классон. В чемпионате России "быки" проиграли два последних матча и откатились на 10 место.
Однако "Севилья" тоже не в лучшей форме. Команда проиграла три последних матча в Ла Лиге и находится на 16 месте - всего лишь в двух очках от зоны вылета. Кто из соперников переломит свою неудачную серию? Покажет игра.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч ТВ" - просмотр матча "Севилья" - "Краснодар" онлайн возможен на сайте канала. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 23:00 МСК 04.11.2020
"Севилья" - "Краснодар". Где смотреть матч онлайн 4 ноября 2020
В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов "Краснодар" встретится в гостях с одним из лидеров группы испанской "Севильей".
Фото: УЕФА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!