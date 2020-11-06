— Я вижу результаты выступления наших команд в еврокубках — они никакие.
Не могу сказать, что мы тратим деньги на футбол совсем впустую. Но если речь идет о государственных средствах, которые попадают к частным клубам, то за такие результаты стоило бы подумать о том, чтобы наказать их рублем, — рассказал Валуев в интервью Sport24.
В Лиге чемпионов Россию представляют "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар".
Питерцы, которые выступают в группе с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге", идёт на последнем месте с одним очком в трёх турах.
"Краснодар", выступающий против "Челси", "Ренна" и "Севильи", расположился на третьей строчке с одним очком.
"Локомотив" дважды сыграл вничью в трёх турах в играх против "Зальцбурга" (2:2) и "Атлетико" (1:1), но проиграл "Баварии" (1:2). С двумя очками "железнодорожники" третьи.
ЦСКА — единственный представитель страны в Лиге Европы. "Армейцы" попали в группу с загребским "Динамо", "Вольфсбергом" и "Фейеноордом", но с двумя очками так же занимают последнюю строчку.
Валуев — о российских клубах в еврокубках: за такие результаты стоит подумать о том, чтобы наказать их рублем
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал выступление российских команд в еврокубках.
Фото: Getty Images
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