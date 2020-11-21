У Сафонова нет шансов сыграть с "Севильей". Мусаев — о состоянии вратаря "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев сообщил, что вратарь команды Матвей Сафонов не сыграет с "Севильей" в Лиге чемпионов.

Фото: ФК "Краснодар"