У Сафонова нет шансов сыграть с "Севильей". Мусаев — о состоянии вратаря "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев сообщил, что вратарь команды Матвей Сафонов не сыграет с "Севильей" в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
— Я думаю, у Матвея нет шансов сыграть в Лиге чемпионов. Он сегодня в первый раз сдал отрицательный тест. Он болеет несильно, у него минимальные симптомы. На "Севилью" шансов немного, — цитирует Мусаева "СЭ".

Напомним, ранее сообщалось, что вратарь сдал сомнительный тест на коронавирус в расположении сборной России. Сафонов не полетел с командой на игру с Сербией (5:0).

В текущем сезоне Сафонов провёл 13 матчей в чемпионате России, пропустив 18 голов и дважды сыграв "на ноль".

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Теги: Краснодар Севилья Мусаев Сафонов
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