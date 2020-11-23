"От первого матча с "Севильей" остались немного негативные эмоции, потому что мы проиграли, хотя, я считаю, мы играли нормально, но не смогли дожать соперника. Надеюсь, что завтра возьмем реванш и сможем реабилитироваться за матч в Испании.
Атмосфера в команде сейчас хорошая, наши лидеры выздоровели и сейчас у нас боевой состав. Тренерскому штабу есть возможность варьировать состав. Я считаю, что эту игру мы проведем еще сильнее, чем в Испании. Забить еще раз "Севильи"? От себя могу гарантировать, что я буду делать максимум для победы, главное - принести пользу команде, чтобы мы выиграли.
Конфликтов в команде не было, просто был разговор, который нужен был команде. Сейчас уже все хорошо.
Всегда хочется выигрывать и мы сделаем максиму, чтобы выиграть", - сказал Сулейманов.
Матч "Краснодар" - "Севилья" состоится 24 ноября.
Сулейманов: надеюсь, завтра возьмем реванш и сможем реабилитироваться за матч в Испании
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей".
Фото: ФК "Краснодар"
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