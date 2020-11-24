"Для нас это задача номер один. Для развития клуба жизненно важно участвовать в столь престижном турнире. Именно поэтому ты хочешь выкладываться по максимуму и доказывать, что заслуживаешь право играть в Лиге чемпионов. Что ты попал туда не благодаря удаче или каким-то другим случайным обстоятельствам.
Я считаю, наша команда движется в верном направлении. Мы развиваемся, и для нас очень важно каждый сезон играть в Лиге чемпионов", - цитирует Крыховяка пресс-служба УЕФА.
В текущем сезоне Лиги чемпионов "Локомотив" занимает третье место в группе А. В ближайшем туре ЛЧ "железнодорожники" сыграют на выезде с "Атлетико". Матч состоится 25 ноября и начнется в 23:00 мск.
В текущем сезоне полузащитник сыграл в 16 матчах, забил два гола. Всего за "Локомотив" Крыховяк провел 88 матчей, забил 14 голов и отдал девять голевых передач.
Крыховяк: для "Локомотива" очень важно каждый сезон играть в Лиге чемпионов
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк рассказал о выступлениях команды в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
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