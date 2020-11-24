"Краснодар" - "Севилья". Кайо и Кабелла в стартовом составе Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Севильи" на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Краснодар" занимает третье место в группе Е, набрав одно очко. "Севилья" расположилась на второй строчке, имея в своем активе 7 очков.Матч в Краснодаре начнется в 20:55 мск. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 19:43 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Краснодар Севилья Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5