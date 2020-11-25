- Не припомню, чтобы в Лиге чемпионов матчи проходили без желтых карточек. Хотя были моменты, когда желтые карточки были очевидны, в центре было много фолов, когда нужно было давать желтую карточку. У нас бы в чемпионате России уже давным-давно было бы удаление. Как бы то ни было, судья сегодня здорово отсудил, - заявил Игнатьев в эфире телеканала "МатчТВ".
На матче 4 тура Лиги чемпионов "Атлетико" - "Локомотив" (0:0) работала бригада рефери из Словении с главным арбитром Славко Винчичем. За всю встречу словенский судья не показал игрокам обеих команд ни одной желтой карточки. При этом им были зафиксированы 28 нарушений правил: 20 фолов у хозяев поля и 8 у "железнодорожников".
Игнатьев - о судействе матча ЛЧ с "Атлетико" без желтых карточек: в России давным-давно было бы удаление
Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал работу арбитра в выездном матче Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:0).
Фото: AFP
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