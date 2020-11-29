Все четыре российских команды, участвующие в Лиге Чемпионов и Лиге европы, остались без забитых мячей в 16-м туре РПЛ.
"Зенит" и "Локомотив" сыграли нулевые ничьи с "Арсеналом" и "Ахматом" соответственно.
"Краснодар" на выезде уступил "Химкам" (0:1). С таким же счетом в Казани ЦСКА проиграл "Рубину".
В Лиге чемпионов "Локомотив" 1 декабря сыграет с "Зальцбургом". 2 декабря "Краснодар" примет "Ренн", а "Зенит" в Бельгии сыграет против "Брюгге".
В Лиге европы московский ЦСКА 3 декабря на своей домашней арене сыграет против австрийского "Вольфсберга".
Участники еврокубков от России не забили ни одного мяча в 16-м туре РПЛ
Фото: ПФК ЦСКА
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