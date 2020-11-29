Участники еврокубков от России не забили ни одного мяча в 16-м туре РПЛ

"Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА не смогли поразить ворота своих соперников в эти выходные.
Фото: ПФК ЦСКА
Все четыре российских команды, участвующие в Лиге Чемпионов и Лиге европы, остались без забитых мячей в 16-м туре РПЛ.

"Зенит" и "Локомотив" сыграли нулевые ничьи с "Арсеналом" и "Ахматом" соответственно.

"Краснодар" на выезде уступил "Химкам" (0:1). С таким же счетом в Казани ЦСКА проиграл "Рубину".

В Лиге чемпионов "Локомотив" 1 декабря сыграет с "Зальцбургом". 2 декабря "Краснодар" примет "Ренн", а "Зенит" в Бельгии сыграет против "Брюгге".

В Лиге европы московский ЦСКА 3 декабря на своей домашней арене сыграет против австрийского "Вольфсберга".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Зенит ЦСКА Локомотив Краснодар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Хацкевич: усиление "Ротору" нужно, нам сегодня особо некому было играть впереди
Тедеско: Кокорин провел хороший матч на позиции "десятки" 2
Жиго признан лучшим игроком матча "Спартак" - "Ротор" (фото) 4
Федотов: "Спартак" должен был бить пенальти, Ларссон не симулировал 6
"No comments". Газизов - о своем будущем в "Спартаке" 10
"Челси" и "Тоттенхэм" голов друг другу не забили 1
«Спартак» догнал лидеров, Кокорин заработал пенальти и сам его реализовал 4
Претендент на золото и середняк чемпионата поменялись футболками? Оценки игроков за матч «Рубин» – ЦСКА 2
Гончаренко: в ЦСКА нет необходимой отдачи от нападающих 7
"Спартак", обыграв "Ротор", догнал по очкам "Зенит" и ЦСКА 55
Тедеско получил желтую карточку в матче с "Ротором" 5
Слуцкий: ключевым моментом второго тайма игры с ЦСКА стала тройная замена у "Рубина" 2
Источник: болельщиков "Спартака" задерживают за отсутствие масок 7
Участники еврокубков от России не забили ни одного мяча в 16-м туре РПЛ 5
"Спартак" — 2-й по числу заработанных пенальти в сезоне. Первый — "Ахмат" 19
Капитан "Урала": пусть Евсеев продолжает в этом же духе и приносит победы
Владимир Пономарев: поражение от «Рубина» - это невезение. Мяч случайно попал в голову Деспотовичу 6
"Это наши внутренние дела". Федун — о назначении Попова 5
Леонид Слуцкий снова обыграл ЦСКА. Армейцы упустили лидерство 5
"Милан" обыграл "Фиорентину", оторвавшись от второго места в Серии А
Черчесов заявил, что разговаривал с Гончаренко после критики Чалова
Гол Деспотовича помог "Рубину" обыграть ЦСКА 73
Подписывайтесь на канал "Футбол России" в Яндекс.Мессенджере
Стало известно, почему капитаном сборной России был Джикия, а не Жирков 5
Черчесов заявил, что в следующем матче сборной России капитаном будет Дзюба 20
Кокорин в стартовом составе "Спартака" на матч с "Ротором" 5
Месси отпраздновал гол, показав футболку в честь Марадоны (фото) 4
Мурзагулов: после игры с "Химками" я зашел в раздевалку и понял, что в следующей игре "Уфа" порвет любого 2
Спортдир "Тамбова": "Уфа" давно не выигрывала, а сегодня у них залетело все что можно
Месси чуть не повторил гол Марадоны рукой (фото) 2
Все новости
-