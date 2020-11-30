Суарес из-за коронавируса пропустит матч против "Баварии"

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес снова сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Фото: "Getty Images"
Форвард "Атлетико" Луис Суарес пропустит матч 5-го тура Лиги чемпионов против "Баварии". Как сообщает источник, уругвайский футболист вновь сдал положительный тест на COVID-19. Из-за этого он не может вернуться к тренировкам с мадридской командой.

Напомним, Луис Суарес заразился коронавирусом в составе сборной Уругвая. 17 ноября, находясь на сборе национальной команды, он и сдал первый положительный тест на главную инфекцию 2020 года.

В этом сезоне за "Атлетико" Луис Суарес провел 6 матчей, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.

Игра "Атлетико" против "Баварии" состоится 1 декабря в Мадриде. Начало матча в 23:00 мск.

Источник: Marca

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Теги: Суарес Атлетико
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