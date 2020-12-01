Мусаев: у нас нет времени жить вчерашним днем. "Севилью" и "Химки" забыли, все мысли только о "Ренне"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о настрое команды на матч 5 тура группового турнира Лиги чемпионов с французским "Ренном".

Фото: ФК "Краснодар"