Мусаев: у нас нет времени жить вчерашним днем. "Севилью" и "Химки" забыли, все мысли только о "Ренне"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о настрое команды на матч 5 тура группового турнира Лиги чемпионов с французским "Ренном".
Фото: ФК "Краснодар"
- С точки зрения определения того, кто выйдет в евровесну, это ключевой матч. Все наши силы будут направлены на эту игру. Удалось ли абстрагироваться от поражения в Химках? У нас нет времени жить вчерашним днем, мы уже забыли "Севилью" и "Химки". Если ты в спорте, у тебя всегда бывают тяжелые моменты. Все наши мысли только о "Ренне" и о том, как пройти дальше, - рассказал Мусаев на предматчевой пресс-конференции.

В матче 5 тура группы E Лиги чемпионов "Краснодар" встретится на своем поле с французским "Ренном". Обе команды набрали по 1 очку и утратили шансы на продолжение борьбы в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча должна стать решающей для определения команды, которая выйдет в 1/16 финала Лиги Европы - победа одного из соперников гарантирует ему третье место в группе, ничья оставляет решение этого вопроса на последний тур.

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Теги: Краснодар Ренн Мусаев
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