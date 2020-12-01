"Я считаю, что за проигрыш, как и в целом за неудачный старт сезона "Локомотива", должен кто-то взять на себя ответственность. Николич? Нет, причем тут Николич? Если у вас коронавирус сразил у двух игроков центра и Николичу некого выставить, причем тут тренер? Виноват тот, кто не купил никого зимой. Виноват Кикнадзе. Я думаю, что он должен уйти в отставку после такого провального выступления в Лиге чемпионов", - передает слова Лебедева Sport24.
Напомним, что поражение от "Зальцбурга" отбросило "Локомотив" на 4-е место в группе А, в которой также выступают мадридский "Атлетико" и мюнхенская "Бавария". "Железнодорожники" потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Однако команда Николича может попасть в Лигу Европы. Для этого в 6-м туре Лиги чемпионов им нужно обыграть "Баварию", при этом чтобы "Зальцбург" потерял очки в матче с "Атлетико".
Депутат Лебедев: Кикнадзе должен уйти в отставку после провального выступления "Локомотива" в ЛЧ
Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился впечатлениями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" - "Зальцбург" (1:3).
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!