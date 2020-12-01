— Поскольку еврокампания для железнодорожников с большой долей вероятности окончена, можно подвести некоторые итоги. С одной стороны, результат провальный — "Локо" не выдержал плотного графика и банально не успевал восстановиться. С другой же, в такой группе было сложно рассчитывать на что-то большее, — цитирует Бубнова Sportbox.
"Локомотив" в прошлом туре группового этапа Лиги чемпионов уступил "Зальцбургу" (1:3). "Железнодорожники" трижды сыграли в группе вничью и дважды проиграли, набрав три очка.
"Зальцбург" благодаря победе в Москве набрал четыре очка и вышел на третью строчку группы. В следующем туре австрийская команда дома сыграет с "Атлетико", а "Локомотив" поедет в гости к "Баварии".
Стоит отметить, что российский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф турнира, но может побороться за место в Лиге Европы.
Бубнов: в такой группе "Локомотиву" было сложно рассчитывать на что-то большее
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление "Локомотива" в Лиге чемпионов.
Фото: Sportbox
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