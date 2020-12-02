"Очень обидное и неудачное поражение. Неплохо начали второй тайм, но потом этот непонятный пенальти переломил ход встречи.
Вывод? Можно со всеми играть. Нет ничего страшного. Можно ничего не бояться. Все в наших силах. Неудачно сложилась эта Лига чемпионов, но ничего тут сверхъестественного нет", - заявил футболист в эфире канала "Матч ТВ".
Поражение от "Брюгге" лишило "Зенит" шансов на участие в еврокубках весной следующего года. Напомним, что сине-бело-голубые второй сезон подряд занимают последнее место в группе Лиги чемпионов.
В Российской Премьер-Лиге петербургский клуб делит первую строчку с ЦСКА и "Спартаком". У этих команд в активе по 32 очка.
Следующий матч "Зенит" проведет дома 5 декабря против "Урала". Начало матча - в 19:00 по Москве.
Футболист "Зенита" Мостовой: в Лиге чемпионов нет ничего страшного. Можно играть со всеми
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой подвел итоги матча с "Брюгге" (0:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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