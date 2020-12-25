Данный топ охватывает период с 1955 по 2020 годы и учитывает выступления клубов в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов.
Напомним, что в нынешнем сезоне ЛЧ представители России - "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" - не смогли пробиться в плей-офф главного еврокубкового турнира Старого Света. "Быкам" удалось занять 3-е место в группе и попасть в плей-офф Лиги Европы.
Источник: официальный сайт УЕФА
"Спартак" – лучший российский клуб в истории КЕЧ и ЛЧ в рейтинге УЕФА. ЦСКА и "Зенит" - в тройке
УЕФА представил рейтинг лучших клубов за всю историю существования организации.
Фото: Sports.ru
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