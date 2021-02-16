Выдающийся гол Жиру, эффективная тактика Тухеля и безликий "Атлетико". "Челси" сделал большой шаг к четвертьфиналу

Команда Симеоне так сильно хотела не пропустить, что абсолютно забыла про контригру, ни разу не пробила в створ и не знала, что делать после пропущенного мяча. Клуб из Лондона заслужил победу.

Если ты разбудил соседей, то обвиняй в этом Жиру ?



Оливье, а забивать так красиво – это вообще законно? ? pic.twitter.com/0Ca8GctM5S — Матч ТВ (@MatchTV) February 23, 2021

Блистательно шедший по сезону мадридский "Атлетико" в феврале заметно замедлил свой темп. В четырех последних матчах он одержал лишь одну победу, а в прошедшие выходные впервые в чемпионате проиграл на своем поле. Текущая форма "матрасников" не делала их фаворитом противостояния с "Челси". Усугубляли ситуацию кадровые проблемы. Симеоне из-за дисквалификации лишен Триппьера, а из-за травм Врсалько и Хосе Хименеса. Поэтому на правом фланге защиты Диего приходится делать ставку на Льоренте, которого намного привычнее видеть ближе к атаке.У "Челси" после прихода Тухеля результаты значительно улучшились. Из семи сыгранных матчей "лондонцы" не проиграли ни одного - 5 побед, 2 ничьи. Эффект от появления в клубе нового тренера, безусловно, дал повод говорить об увеличении шансов в противостоянии с "Атлетико". Тухель сделал акцент на минимизацию рисков, что сразу же позволило повысить надежность защиты и снизить количество пропущенных голов. С учетом того, что команда из Мадрида издавна славится своими оборонительными действиями, было очень интересно посмотреть, чья возьмет.Стартовые составы дали большой простор для фантазии и воображения, но с началом матча стало понятно, что несмотря на выбор исполнителей от своих принципов тренеры не отошли. Оба сыграли по привычной для себя схеме 3-4-2-1. У "Атлетико" за фланги отвечали Лемар и уже упомянутый Льоренте, а за цифрами "2-1" скрывались Корреа, Жоау Феликс и Луис Суарес. Весьма солидная группа атаки, от которой хотелось ждать голевых активностей, а не 0 ударов створ.В "Челси" за левый край уже традиционно при Тухеле отвечал Алонсо, а вот справа несколько неожиданно оказался Хадсон-Одои. История с обратной заменой Каллума в предыдущей игре АПЛ против "Саутгемптона" вызвала большой резонанс. Подобный случай всегда не радует футболистов, а здесь еще игрок получил публичный нагоняй от тренера на послематчевой пресс-конференции. Что же, если это был воспитательный прием, то он сработал. По крайней мере, сегодня у Тухеля не должно быть к футболисту вопросов по части самоотдачи и дисциплины.На первых минутах матча "Челси" действовал нервно, и выглядело это для стремящийся исключить риски команды очень удивительно. Маунт уже на первой минуте получил желтую карточку за не самый обязательный фол в центре поля, из-за которой он пропустит ответную встречу. Менди после крайне не удачной обработки мяч уже на второй минуте едва не привез гол - Льоренте накрыл голкипера на линии вратарской, но не смог направить футбольный снаряд в сторону ворот. Тухель не скрывал свое недовольство от происходящего.После претензий от тренера "лондонцы" смогли взять себя в руки. Течение матча перешло в более предсказуемое русло. "Челси" уверенно контролировал мяч. "Атлетико", умеющий действовать против такого стиля, был не против. Номинальные хозяева не позволяли команде Тухеля извлекать из владения особую выгоду. Но, надо отметить, "мадридцы" сами не особо успешно организовывали контригру. Видимо, главной задачей, поставленной Симеоне, было завершить матч без пропущенных голов.Совокупность действий соперников привела к минимизации опасных моментов. Возникали они редкими всплесками. Так, например, был обмен острыми прострелами в районе 15-й минуты, был дальний удар Алонсо на 25-й минуте, была попытка Вернера забить с острого угла минут за 6 до конца первого тайма - Облак не дал состояться голу. Надежды на то, что перерыв что-то изменит, откровенно говоря, не было. Обе команды прекрасно понимали, что нет особого смысла рисковать и изменять себе в первой встрече двухматчевого противостояния.Конечно, несколько удивлял тот факт, что матерая группа атакующих игроков "Атлетико" практически никак себя не проявляла. Но здесь важно понимать, что им существенно мешала та самая минимизация рисков, которая главенствует после прихода в "Челси" Тухеля. Как раз за счет того, что "лондонцы" крайне аккуратно владеют мячом, "мадридцам" стоило больших усилий подловить ошибку соперника и найти вариант для разящей контратаки.С другой стороны, "Челси" самому в известной степени мешала эта аккуратность. А точнее та медлительность в развитии атак, которая является следствием желания сыграть надежнее. Будучи опытной и хорошо обученной командой, "Атлетико" долгое время спокойно успевал перестраиваться и перекрывать зоны. Все вроде бы шло к тому, что "лондонцы" так и не смогут застать "мадридцев" врасплох, но в середине второго тайма случился переломный момент. И здесь мы должны вести речь о тех проблемах, которые есть у Симеоне на правом фланге обороны.Как мы уже говорили, Льоренте больше заточен на атаку, но вынужден закрывать позицию в обороне. В эпизоде на 68-й минуте Маркос допустил роковую вольность. Высоко поднявшись для прессинга и не сумев поспособствовать отбору мяча, он расслабился на несколько секунд и побежал к своим воротам с небольшой задержкой. Алонсо ее вполне хватило, чтобы промчаться вперед по флангу и сделать передачу в центр штрафной. Да, далее еще были неловкий удар по мячу Эрмосо и восхитительный удар Жиру через себя, но до этого дело вообще бы не дошло, если бы Льоренте был на месте и не дал Алонсо сделать пас.Впрочем, и Жиру мы отметим отдельно. Французский нападающий сегодня оказался в составе в том числе из-за того, что в предыдущем матче с "Саутгемптоном" повреждение лодыжки получил Абрахам. Мы, конечно, помним, что Жиру делал покер в ворота "Севильи", но в этот вечер казалось, что он и однажды не отличится - слишком редко его выводили на ударную позицию. Однако Оливье в очередной раз показал свой высокий класс, прекрасно сориентировался после отскока от Эрмосо, классно подстроился и эффектно отправил мяч в ворота Облака. Маэстро.Гол Жиру принес "Челси" важнейшую выездную победу. Начинать ответную встречу со счетом 1:0 весьма перспективно. "Атлетико" же нужно провести серьезный анализ своего сегодняшнего выступления. Команда Симеоне сделала большой акцент на том, чтобы не пропустить, и не смогла справиться с этой задачей. На чужой половине поля при этом "мадридцы" сыграли очень слабо, о чем ярче всего свидетельствуют 0 ударов в створ. Конечно, все еще можно исправить через 3 недели, но сделать это будет сложно, да и "Челси" за это время наверняка только еще больше осознает и научиться выполнять требования Тухеля.