Отметим, что "Барселона" и "Ювентус" вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Каталонская команда уступила по сумме двух матчей "ПСЖ". "Ювентус" был выбит "Порту".
По словам Ловчева, несмотря на неудачные результаты "Барсы" и "Юве", еще рано говорить о конце эпохи Месси и Роналду.
"Не кажется, что пришел конец их эпохи, они же разные совсем примеры. Один выступает в одной команде, а другой в "Реале", "МЮ", "Ювентусе". Просто в какой-то момент везде происходит смена поколений. Не тот "Ювентус" сейчас и не та "Барса". Будут другие кампании, они еще будут играть", - сказал Ловчев.
Источник: Матч ТВ
Ловчев: не считаю, что пришел конец эпохи Месси и Роналду
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев не считает, что время нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда "Барселоны" Лионеля Месси прошло.
Фото: УЕФА
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