Николич: если тренера не устраивают игроки, команда, клуб, страна - спокойно подавай в отставку и уходи

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал о своем отношении к поражению в решающем матче группового турнира Лиги чемпионов от "Зальцбурга" (1:3).
Фото: Reuters
- Думал ли я после поражения от "Зальцбурга", что мог сделать что-то по-другому даже в сложившихся обстоятельствах? Да, потому что всегда начинаю с себя. Если тренера не устраивают игроки, команда, клуб, страна - спокойно подавай в отставку и уходи. Либо сначала смотри на себя и думай, как можешь справиться с обстоятельствами. Нужно не плакать, а искать решение. Сегодня я сделал бы все по-другому. Да, там не было много вариантов, но, наверное, все-таки они были. Результат показал, что я принял не лучшее решение. Результат - это главное. Кто-то говорит, что ему нравится один футбол, кто-то – что другой, но для меня это странно. Не так важно, что нравится мне, потому что в конце важен результат, - передает слова Николича Sports.ru.

Перед домашним матчем 5 тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" - "Зальцбург", который имел определяющее значение в борьбе за третье место в группе с выходом в 1/16 финала Лиги Европы, "железнодорожников" настигли внезапные потери в составе - из-за болезни игру пропустили полузащитники Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов. Главный тренер "Локо" Марко Николич выставил на матч схему с тремя центральными защитниками с участием Слободана Райковича, а в середину поля отправил Станислава Магкеева и защитника по профилю Виталия Лысцова, оставив в запасе Антона Миранчука. После первого тайма красно-зеленые проигрывали 0:2 при двух результативных ошибках Райковича. Выход на поле Миранчука, Максима Мухина и Владислава Игнатьева вместо Райковича, Лысцова и Лисаковича с изменением схемы помог переломить характер игры, но матч закончился для "Локомотива" поражением со счетом 1:3.

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Теги: Локомотив Николич
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