Тер Штеген: поражение от "Баварии" 2:8 задело нашу честь

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал, как в команде восприняли крупное поражение в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией".



Фото: Marca

В прошлом сезоне "Бавария" разгромила "Барселону" со счётом 8:2.



Мюнхенцы в итоге выиграли Лигу чемпионов. В финале они обыграли "ПСЖ" с минимальным счётом.



"То поражение нас сильно ранило, задело нашу честь, глупо это отрицать. Но мы были не в состоянии остановить "Баварию". Соперник был слишком хорош", - цитирует голкипера Sport1.de.