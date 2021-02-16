Напомним, что ранее УЕФА официально объявил о переносе финала розыгрыша Лиги чемпионов нынешнего сезона из Стамбула в Порту.
Сорокин отметил, что финал ЛЧ-2022 пройдет в Санкт-Петербурге. По его словам, решение о переносе финального матча нынешнего розыгрыша турнира не повлияет на планы провести следующий финал в России.
"Перенос финала из Стамбула не повлияет на финал в Питере. Он состоится в следующем году, как и планировалось", - сказал Сорокин.
Отметим, что финал ЛЧ, в котором встретятся "Ман Сити" и "Челси", перенесли из Стамбула в Порту, поскольку Турция была включена в "красный список" стран властями Великобритании. Прибывшим из Турции на территорию Соединенного Королевства нужно пройти 10-дневный карантин. Это затрудняло посещение финала болельщиками "Ман Сити" и "Челси".
Планируется, что на финал Лиги чемпионов в Порту допустят по шесть тысяч болельщиков команд-соперников. Матч пройдет 29 мая, как и планировалось ранее.
Источник: Чемпионат
Официально: финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула в Порту
Сорокин: финал Лиги чемпионов - 2022 пройдет в Петербурге, несмотря на решение по Стамбулу
Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал перенос финала Лиги чемпионов из Турции в Португалию.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!