Сорокин: финал Лиги чемпионов - 2022 пройдет в Петербурге, несмотря на решение по Стамбулу

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал перенос финала Лиги чемпионов из Турции в Португалию.

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