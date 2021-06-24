"Наверное, все правильно и справедливо. Я не думаю, что это убьет зрелищность в футболе. На это можно смотреть по-другому. Два одинаковых матча, где нужно постоянно атаковать. В любом случае нужно забить на один гол больше. Я поддерживаю это решение! Жизнь и футбол продолжаются. Всегда происходят определенные изменения. Всё это касается и нас всех", - приводит слова Семина "СЭ".
Напомним, сегодня УЕФА отменил правило выездного гола, оно перестанет действовать во всех клубных соревнованиях под эгидой организации с сезона-2021/2022. Если по итогам двухматчевого противостояния команды забьют равное количество голов, будут проводиться два дополнительных тайма по 15 минут. Если победитель не определится в дополнительных таймах, будет проводиться серия пенальти. Это правило УЕФА начал применять с сезона-1965/1966 в Кубке обладателей кубков.
74-летний Семин покинул пост главного тренера "Локомотива" 30 мая прошлого года. В общей сложности, специалист приходил к работе главным тренером "железнодорожников" четыре раза, выиграв с клубом три чемпионата, шесть Кубков и три Суперкубка России.
Семин - об отмене правила выездного гола: поддерживаю решение УЕФА, все правильно и справедливо
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал решение УЕФА отменить правило выездного гола с сезона-2021/2022.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!