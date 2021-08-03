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Дасаев: думаю, что "Спартак" пройдет "Бенфику". Для Витории победить бывшую команду - стимул

Бывший вратарь "Спартака" Ринат Дасаев поделился ожиданиями от предстоящих матчей "красно-белых" против "Бенфики" в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.
Фото: ТАСС
"Я считаю, что все-таки две команды равные, игра будет хорошей, жаль, что играем дома сначала. Я думаю, что "Спартак" готов и все-таки пройдет "Бенфику".

В первой игре фаворитом встречи является "Спартак", потому что Руй Витория ранее тренировал "Бенфику", знает какие-то нюансы, к тому же это для него стимул - победить бывшую команду", - цитирует Дасаева ТАСС.

Матч "Спартак" - "Бенфика" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов состоится в Москве 4 августа. Ответная встреча пройдет 10 числа в Португалии. Сильнейший из этой пары выйдет в раунд плей-офф - заключительный этап квалификации Лиги чемпионов. Игру на стадионе "Открытие Банк Арена" сможет посетить до 3000 человек. Право приобрести билеты на матч было у владельцев абонементов за два прошлых сезона.

Руй Витория работал на посту главного тренера "Бенфики" и приводил лиссабонский клуб к чемпионскому титулу 2 раза. До "Спартака" специалист возглавлял клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

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Теги: Дасаев Спартак Бенфика
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