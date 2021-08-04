Жезуш заявил, что "Бенфика" хорошо подготовилась к выступлениям в нынешнем сезоне. Тренер также отметил, что его команда способна показать качественный футбол в матче со "Спартаком".
"Мои ожидания от матча? Мы хотим попасть в основную сетку Лигу чемпионов. Приложим все усилия, чтобы сделать это. "Спартак" также амбициозен и находится на ходу.
Мы хорошо готовы к сезону, проделали большую работу. К первому официальному матчу подходим со всей ответственностью. Думаю, сможем показать если не свой лучший, то очень неплохой футбол", - заявил Жезуш.
Отметим, что первый матч третьего этапа квалификации ЛЧ "Спартак" - "Бенфика" состоится сегодня, 4 августа, и начнется в 20.00 мск. Ответная встреча пройдет 10 августа.
Источник: Матч ТВ
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Жорже Жезуш: "Спартак" находится на ходу, но "Бенфика" хорошо готова к сезону
Наставник "Бенфики" Жорже Жезуш высказался о грядущей игре со "Спартаком" в отборочном раунде Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
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