Бригада арбитров во главе с испанцем Карлосом дель Серро Гранде была снята с игры "Спартак" - "Бенфика", так как контактировала с человеком, который мог быть заражен коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.
Вместо испанской бригады первую игру третьего отборочного раунда Лиги чемпионов обслуживает бригада судей из Сербии. Главный арбитр - Срджан Йованович. Ему помогают Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный арбитр - Новак Симович.
В матче "Спартак" - "Бенфика", который проходит на "Открытие Банк Арене" в Москве, идет первый тайм. Счет не открыт - 0:0. Ответная игра пройдет во вторник, 10 августа, в Лиссабоне на "Эштадиу ду Бенфика". Начало - в 22:00 мск.
В УЕФА объяснили замену бригады судей на матч "Спартак" - "Бенфика"
Стала известна причина замены судейской бригады на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Спартак" - "Бенфика".
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!