"После первого матча мы имели комфортное преимущество. Сегодня нужно было просто собранно и ответственно подойти к игре, что мы и сделали. В принципе могли забить еще до перерыва, но так получилось, что открыли счет только во втором тайме. Своему голу, конечно, рад, но важнее всего, что мы вышли в следующий раунд", - цитирует Головина Sport24.
"Монако" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов победил пражскую "Спарту" со счетом 3:1. Первая игра в Чехии завершилась победой монегасков со счетом 2:0. Счет во втором матче был открыт во втором тайме - на 50-й минуте полузащитник "Монако" Желсон Фернандеш поразил ворота соперника.
На 56-й минуте российский полузащитник монегасков Александр Головин удвоил преимущество своей команды. На 78-й минуте полузащитник "Спарты" Давид Моберг-Карлссон один мяч отыграл. Через 3 минуты хавбкек "Монако" Диоп забил третий гол хозяев в игре.
Монегаски сыграют в раунде плей-офф квалификации ЛЧ против донецкого "Шахтера".
Головин: своему голу, конечно, рад, но важнее всего, что мы вышли в следующий раунд Лиги чемпионов
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал свой гол в ворота "Спарты" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (3:1).
Фото: "Getty Images"
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