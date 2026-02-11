Матчи Скрыть

Бывший форвард ЦСКА продолжит карьеру в Китае

Бывший нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа продолжит карьеру в чемпионате Китая.
Фото: ФК "Сочи"
По информации Legalbet, 23-летний форвард станет игроком "Чжэцзян Профешнл". Сообщается, что футболист уже присоединился к новой команде. Переход оформлен на правах аренды, при этом в соглашение включена возможность последующего выкупа.

Права на Гуарирапу по-прежнему принадлежат "Сочи". Первую часть сезона колумбиец провёл в ОАЭ, где выступал за "Шарджу". Период в эмиратском клубе получился для форварда не самым результативным - в пяти матчах он отметился лишь одним забитым мячом.

