По информации Legalbet, 23-летний форвард станет игроком "Чжэцзян Профешнл". Сообщается, что футболист уже присоединился к новой команде. Переход оформлен на правах аренды, при этом в соглашение включена возможность последующего выкупа.
Права на Гуарирапу по-прежнему принадлежат "Сочи". Первую часть сезона колумбиец провёл в ОАЭ, где выступал за "Шарджу". Период в эмиратском клубе получился для форварда не самым результативным - в пяти матчах он отметился лишь одним забитым мячом.
Бывший форвард ЦСКА продолжит карьеру в Китае
Фото: ФК "Сочи"