ПАОК с Оздоевым вышел в финал Кубка Греции

ПАОК на своём поле уверенно переиграл "Панатинаикос" в ответной встрече полуфинала Кубка Греции.

Фото: Getty Images

Поединок завершился убедительной победой со счётом 2:0. Хозяева забили по мячу в каждом из таймов. Российский полузащитник Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и провёл на поле 78 минут.



По сумме двух встреч команда Оздоева добилась победы со счётом 3:0 и оформила выход в финал турнира. В игре за трофей "чёрно-белые" встретятся с ОФИ 25 апреля.