Три гола до перерыва принесли "Манчестер Сити" победу над "Фулхэмом"

"Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Фулхэмом" в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

Фото: BBC Sport

Встреча завершилась со счётом 3:0.



Судьба поединка была решена ещё до перерыва. В первом тайме отличились Артур Семеньо, Нико О'Райли и Эрлин Холанн, обеспечив хозяевам комфортное преимущество.



После этой победы "Манчестер Сити" довёл количество очков до 53 и закрепился на втором месте в таблице АПЛ. "Фулхэм" остаётся на 12-й позиции с 34 баллами.

