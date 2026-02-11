Стали известны финансовые показатели "Локомотива" за 2025 год

Отчёт размещён на официальном сайте клуба после прохождения обязательного аудита.
Согласно представленным данным, на начало года на счетах клуба находилось 69 млн рублей - это на 39 млн меньше по сравнению с аналогичным показателем за 2024 год. При этом основная деятельность (без учёта трансферов и аренды) принесла положительный финансовый результат в размере 442 млн рублей.
Операции, связанные с трансферами и инвестициями, обеспечили "железнодорожникам" ещё 68 млн рублей. В то же время финансовые операции, включая долгосрочную аренду инфраструктуры, не принадлежащей клубу, сформировали отрицательный показатель - минус 227 млн рублей. Курсовые разницы по валютным операциям составили -55 млн рублей.
По итогам отчётного периода остаток денежных средств "Локомотива" достиг 296 млн рублей.
После 18 туров сезона-2025/26 РПЛ московская команда занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков.
"Локомотив" опубликовал финансовые показатели за 2025 год.
Фото: ФК "Локомотив"