Стали известны финансовые показатели "Локомотива" за 2025 год

"Локомотив" опубликовал финансовые показатели за 2025 год.
Фото: ФК "Локомотив"
Отчёт размещён на официальном сайте клуба после прохождения обязательного аудита.

Согласно представленным данным, на начало года на счетах клуба находилось 69 млн рублей - это на 39 млн меньше по сравнению с аналогичным показателем за 2024 год. При этом основная деятельность (без учёта трансферов и аренды) принесла положительный финансовый результат в размере 442 млн рублей.

Операции, связанные с трансферами и инвестициями, обеспечили "железнодорожникам" ещё 68 млн рублей. В то же время финансовые операции, включая долгосрочную аренду инфраструктуры, не принадлежащей клубу, сформировали отрицательный показатель - минус 227 млн рублей. Курсовые разницы по валютным операциям составили -55 млн рублей.

По итогам отчётного периода остаток денежных средств "Локомотива" достиг 296 млн рублей.

После 18 туров сезона-2025/26 РПЛ московская команда занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков.

