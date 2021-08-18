Матчи Скрыть

Сделать ставку

Сенников: Головин с "Шахтером" сыграл на своем уровне и пытался что-то изменить, но его не хватило, как всегда

Экс-защитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина в матче Лиги чемпионов "Монако" - "Шахтер" (0:1).
Фото: AFP
- Головин? Он старался. Пытался что-то изменить. Сыграл на своем уровне, но его не хватило, как всегда. Его часто не хватает на все 90 минут встречи в таких насыщенных играх, но в целом он действовал полезно. Да, он мог бы играть поактивнее, но соперник не давал такой возможности. А так Головин хорошо подготовлен. Я уверен, скоро он наберет форму и оправится от всех травм, которые у него были, и всё у него будет хорошо, - передает слова Сенникова "Советский спорт".

Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором 17 августа встретились "Монако" и донецкий "Шахтер", закончился выездной победой "горняков" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 19 минуте бразильский полузащитник гостей Педринью после слаломного сольного прохода. Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за монегасков, вышел в стартовом составе своего клуба, нанес два опасных удара по воротам (один в створ) и был заменен на 60 минуте матча. Ответная игра пройдет 25 августа на поле украинского клуба.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Лига чемпионов Монако Шахтер Головин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

СМИ: Вильена может стать игроком турецкого клуба
Президент "Фиорентины": если нам предложат за Влаховича 100 миллионов, я подумаю 2
Гол и результативный пас Халка вывели "Атлетико Минейро" в полуфинал Кубка Либертадорес
Тренер набросился с кулаками на арбитра после матча Кубка Украины (видео) 1
Лидерство "Анжи", "Шинника" и "Сокола", возрождение "Амкара", резонанс вокруг "КраСавы". Что происходит в ФНЛ-2?
Сенников: Головин с "Шахтером" сыграл на своем уровне и пытался что-то изменить, но его не хватило, как всегда
СМИ: "Спартак" предложил 12 миллионов евро за защитника "Гремио" 4
Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
«Газпром» в «Уфе», бывшая жена встала между «Спартаком» и Жиго, из сборной России ушли врачи. Главное за 18 августа 1
"Янг Бойз" в меньшинстве победил "Ференцварош" в матче Лиги чемпионов
Голы Рафы Силвы и Вайгля принесли "Бенфике" победу над ПСВ в матче квалификации Лиги чемпионов 4
"Мальме" победил "Лудогорец" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
"Селтик" обыграл АЗ в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Футболист молодежной сборной Афганистана погиб при попытке бежать из страны 9
"Бросаем вызов традициям". "Краснодар" представил третий комплект формы на сезон-2021/22 (фото) 2
Руководство ЦСКА объяснило задержку выплат "Сан-Лоренсо" за Гайча 4
Матч "Спартака" с "Сочи" смогут посетить 3 тысячи человек 5
Педро Роша: получил важный опыт в России, но теперь рад вернуться в родную страну 4
Журналист Франков: Украина обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА 17
М. Кержаков: если Дюпин смог попасть в сборную России, то почему я не смогу? 10
СМИ: "Уфа" может выкупить Урунова у "Спартака" за 1 млн евро в 2022 году 6
"Бенфика" - ПСВ: стартовые составы команд на матч квалификации Лиги чемпионов
"Атлетико Паранаэнсе" объявил об аренде форварда "Спартака" Педро Роши 2
Источник: Точилин стал новым главным тренером "Кубани" 2
Экс-форвард "Зенита" Крапухин перешел в "Ригу"
Официально: "Ювентус" подписал контракт с Локателли
РФС объявил об уходе Безуглова, Бутовского и Савина из штаба сборной России 4
Источник: полузащитник олимпийской сборной Франции Бека-Бека согласился перейти в "Локомотив" 1
Михаил Кержаков: если бы Лунев перешел в "Байер" лет 10 назад, у меня была бы белая зависть. Сейчас я просто рад за него 2
Врач "Зенита" Хайтин приглашен в медицинский штаб сборной России
Все новости
-