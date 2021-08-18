- Головин? Он старался. Пытался что-то изменить. Сыграл на своем уровне, но его не хватило, как всегда. Его часто не хватает на все 90 минут встречи в таких насыщенных играх, но в целом он действовал полезно. Да, он мог бы играть поактивнее, но соперник не давал такой возможности. А так Головин хорошо подготовлен. Я уверен, скоро он наберет форму и оправится от всех травм, которые у него были, и всё у него будет хорошо, - передает слова Сенникова "Советский спорт".
Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором 17 августа встретились "Монако" и донецкий "Шахтер", закончился выездной победой "горняков" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 19 минуте бразильский полузащитник гостей Педринью после слаломного сольного прохода. Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за монегасков, вышел в стартовом составе своего клуба, нанес два опасных удара по воротам (один в створ) и был заменен на 60 минуте матча. Ответная игра пройдет 25 августа на поле украинского клуба.
Сенников: Головин с "Шахтером" сыграл на своем уровне и пытался что-то изменить, но его не хватило, как всегда
Экс-защитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина в матче Лиги чемпионов "Монако" - "Шахтер" (0:1).
Фото: AFP
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