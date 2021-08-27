— Очень яркая группа, но шансы выйти из нее у "Зенита" близки к нулю. Слишком велика сила "Челси" и "Юве", и слишком большой кризис у нашего клубного футбола, в том числе и у действующего чемпиона.
Куда реальней победить "Мальме" и занять третье место, выйти в плей-офф Лиги Европы. Но и это будет непросто сделать, — цитируют Канчельскиса "Известия".
Напомним, российский "Зенит" на групповом этапе Лиги чемпионов попал в квартет "H". Вместе с "Зенитом" туда попали "Челси", "Ювентус" и "Мальме".
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Канчельскис: шансы у "Зенита" выйти из группы ЛЧ близки к нулю
Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов для "Зенита".
Фото: РИА Новости
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