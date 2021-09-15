Главный тренер "Шерифа" прокомментировал историческую победу команды в Лиге чемпионов

Наставник молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился эмоциями после победы его команды над "Шахтером" (2:0) в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: "Getty Images"





Тираспольский "Шериф" победил донецкий "Шахтер" (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Молдавский клуб не проигрывает в еврокубках на протяжении 10 матчей (7 побед и 3 ничьи), включая 9 матчей этого сезона. Отмечается, что на этом отрезке "Шериф" пропустил лишь 3 мяча.



"Шериф" последний раз проигрывал в еврокубках в августе 2020 года - тогда молдавский клуб проиграл азербайджанскому "Карабаху" (1:2) во втором отборочном раунде Лиги чемпионов.



Источник: "Хорошая игра. Хороший соперник, постоянный участник ЛЧ, выходил из группы не раз. Но знал: мои ребята в скорости, технике не так-то уступают. Рад, счастлив за своих ребят. Я сегодня очень счастливый человек. Думаю, и ребята тоже", - сказал Вернидуб.Тираспольский "Шериф" победил донецкий "Шахтер" (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Молдавский клуб не проигрывает в еврокубках на протяжении 10 матчей (7 побед и 3 ничьи), включая 9 матчей этого сезона. Отмечается, что на этом отрезке "Шериф" пропустил лишь 3 мяча."Шериф" последний раз проигрывал в еврокубках в августе 2020 года - тогда молдавский клуб проиграл азербайджанскому "Карабаху" (1:2) во втором отборочном раунде Лиги чемпионов.Источник: Sport24