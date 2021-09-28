Смородская отметила, что "Зениту" по силам победить соперника. Также она заявила, что ждет от команды Семака атакующей игры. Кроме того, Смородская отметила, что у "Зенита" есть шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
"Зенит" вполне может обыграть "Мальме". Ожидаю увидеть атакующую игру от петербургской команды. Способен ли "Зенит" побороться за второе место в одной группе с "Ювентусом" и "Челси"? Будет пытаться бороться. Шансы на выход из группы есть", - сказала Смородская.
Отметим, что "Зенит" примет "Мальме" в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов. Матч пройдет завтра, 29 сентября, и начнется в 19.45 мск.
Источник: РБ Спорт
Смородская: "Зенит" вполне может обыграть "Мальме". У петербуржцев есть шансы на выход из группы
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча "Зенита" с "Мальме" в Лиге чемпионов.
Фото: ТАСС