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Тилль сообщил, как "Шериф" настраивался на матч Лиги чемпионов с "Реалом"

Полузащитник "Шерифа" Себастьян Тилль, ранее выступавший за "Тамбов", рассказал, как молдавская команда настраивалась на матч Лиги чемпионов с "Реалом".
Фото: Getty Images
Тилль сообщил, что перед матчем наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб призвал подопечных получать удовольствие от игры. Такой подход помог футболистам молдавской команды показать свои лучшие качества в поединке с мадридцами, отметил Тилль.

"Еще до игры Юрий Вернидуб сказал нам: "Наслаждайтесь моментом в игре с "Реалом" на таком большом стадионе". Поэтому мы играли без лишнего давления, демонстрируя свои лучшие качества. А после игры тренер был очень горд и счастлив за нас", - рассказал Тилль.

Напомним, что на текущей неделе "Шериф" обыграл на выезде "Реал" со счетом 2:1 в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Тилль забил победный гол в концовке встречи.

Источник: Чемпионат

Полузащитник "Шерифа" Тилль, ранее игравший за "Тамбов", высказался о возможном возвращении в РПЛ


Теги: Тилль Шериф
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