Полузащитник "Шерифа" Тилль, ранее игравший за "Тамбов", высказался о возможном возвращении в РПЛ

Полузащитник "Шерифа" Себастьян Тилль, ранее игравший за "Тамбов", ответил на вопрос о возможном возвращении в чемпионат России.

Фото: AFP





"На данный момент у меня контракт с "Шерифом". Я сфокусирован на выступлении здесь. Но в футболе ты никогда не знаешь, что может произойти. Сейчас я счастлив в "Шерифе", - сказал Тилль.



Напомним, что на текущей неделе "Шериф" обыграл в гостях "Реал" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Тилль стал автором победного гола в этой встрече.



Источник:



"Деньги не играют в футбол". Полузащитник "Шерифа", забивший победный гол "Реалу", рассказал о мотивации от тренера Тилль отметил, что хорошо чувствует себя в "Шерифе". Вместе с тем он не стал исключать, что в дальнейшем вернется в Россию."На данный момент у меня контракт с "Шерифом". Я сфокусирован на выступлении здесь. Но в футболе ты никогда не знаешь, что может произойти. Сейчас я счастлив в "Шерифе", - сказал Тилль.Напомним, что на текущей неделе "Шериф" обыграл в гостях "Реал" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Тилль стал автором победного гола в этой встрече.Источник: Чемпионат