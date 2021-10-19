"У питерцев есть все шансы, чтобы победить завтра "Ювентус" и выйти из группы. Семаку удалось сбалансировать команду, ни в одной из линий нет проблем. А у "Юве" есть большие проблемы у себя в чемпионате. Думаю, что ничья не должна устраивать "Зенит". Питерцы должны обыгрывать итальянцев завтра", - передает слова Семина "Спорт-Экспресс".
Матч "Зенит" - "Ювентус" состоится завтра, 20 октября, на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Петербургский клуб набрал 3 очка в двух матчах: подопечные Семака проиграли "Челси" (0:1) и с крупным счетом на своем поле выиграли у "Мальме" (4:0). "Ювентус" занимает первое место в группе. Итальянский клуб в гостях выиграл у "Мальме" (0:3) и дома обыграл "Челси" (1:0).
Семин: ничья не должна устраивать "Зенит" в матче с "Ювентусом"
Экс-тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов "Зенит" - "Ювентус".
Фото: РИА Новости