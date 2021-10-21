Азмун, в частности, отметил, что "Зенит" показал хорошую игру в матче с "Юве", несмотря на поражение.
"Тяжелая игра. "Ювентус" - большая команда, но мы играли хорошо. Надеюсь, выиграем в следующей игре. Чего не хватило, чтобы забить? Не знаю, спросите у тренера. Мы делали всё возможное, однако соперник - очень серьезная команда с хорошими игроками", - сказал Азмун.
Отметим, что по итогам трех туров группового раунда Лиги чемпионов "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице группы H. В активе петербуржцев три очка. Напомним, что в первом туре группового этапа ЛЧ "Зенит" уступил "Челси" на выезде (0:1), а во втором - победил "Мальме" дома (4:0).
"Ювентус" лидирует в группе H. В активе туринской команды девять набранных очков. Второе место занимает "Челси" (шесть баллов). Замыкает турнирную таблицу группы H "Мальме", не набравший ни одного очка в трех турах.
Источник: Чемпионат
Азмун: чего "Зениту" не хватило, чтобы забить в матче с "Ювентусом"? Не знаю, спросите у тренера
Форвард "Зенита" Сердар Азмун прокомментировал поражение от "Ювентуса" в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов (0:1).
Фото: "Зенит"