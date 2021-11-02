Напомним, эта игра пройдет сегодня, 2 ноября, в Турине. Стартовый свисток будет дан в 23:00 мск. Матч обслужит бригада арбитров из Испании.
"Думаю, что сегодня у "Зенита" хороший шанс победить "Ювентус". Как это ни странно. Можно ли безболезненно заменить травмированных футболистов? Чемпионат России показывает, что да. Лига чемпионов - не РПЛ? Сегодня проверим!" - цитирует Аршавина Sport24.
Матч с "Ювентусом" пропустят защитник Дуглас Сантос, а также полузащитники Далер Кузяев и Магомед Оздоев.
В группе H "Зенит" занимает 3-е место, набрав в 3-х матчах 3 очка. Подопечные Семака проиграли "Челси" (0:1) и "Ювентусу" (0:1), а также победил на своем поле "Мальме" (4:0). Туринский "Ювентус" имеет в активе 9 очков и сегодня может обеспечить себе место в плей-офф Лиги чемпионов.
Аршавин: думаю, что сегодня у "Зенита" хороший шанс победить "Ювентус"
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".
Фото: ФК "Зенит"